С апреля по июнь 2020 года YouTube удалил больше видеороликов, чем когда-либо. В течение этого периода сервис использовал в основном свои алгоритмы для модерации, чем живых людей.

Об этом сообщается в официальном блоге YouTube. В компании пояснили, что из-за вынужденного сокращения ресурсов были вынуждены выбирать между потенциально недостаточными и потенциально чрезмерными мерами – и выбрали второе, считая ответственность за содержание контента своим главным приоритетом

Не пропустите YouTube тестирует новый интерфейс для всех платформ

Мы отдали предпочтение более низкому уровню точности работы алгоритмов, чтобы убедиться, что мы удаляем как можно больше фрагментов оскорбительного содержания,

– говорится в блоге YouTube.

Количество удаленных видео

За второй квартал хостинг удалил 11,4 миллиона роликов – это почти вдвое больше, чем за первый квартал года с января по март (6,11 миллиона), и на два с небольшим миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года (9 миллионов ).

Из 11,4 миллиона удаленных видеороликов 42% не успели набрать ни одного просмотра, 33,7% посмотрели менее чем десять раз и 24,3% – более десяти раз. При этом количество изъятых с помощью алгоримов видеозаписей составило почти 10,9 миллиона – абсолютное большинство всех видео, не прошедших модерацию.

Больше всего роликов было удалено из-за защиты детей от опасного контента – 33,5%. Еще 28,3% были помечены как "спам" или "вводят в заблуждение", 14,6% – за присутствие "обнажения", 10,6% – за чрезмерную жестокость и 8,1% – за призывы к насилию.

Больше всего роликов, которые не прошли модерацию были загружены из США - более двух миллионов.

Переход YouTub на машинную модерацию

Еще в марте компания Google, владеющая YouTube, объявила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 все сотрудники будут переведены на удаленную работу до конца 2020 года.

Тогда же хостинг предупредил, что в модерации компания будет больше полагаться на алгоритмы и автоматизацию, чем на живых рецензентов, поэтому многие видео могут быть удалены по ошибке.

Причиной для таких мер YouTube назвал то, что модераторы-люди должны работать из офисов, специально созданных для такой работы, поскольку выполнение модерации вне контролируемой среды может привести к случайному раскрытию пользовательских данных и конфиденциальных видеороликов.

Интересно Мошенники массово взламывают YouTube-каналы для кражи биткоинов

Апелляции и восстановление роликов

В YouTube отметили, что знали о возможном росте апелляций к удалению видеоконтента. Ожидаемое произошло – если в первом квартале 2020 года количество жалоб на ошибочное удаление составило 166 тысяч, то во втором их стало более 325 тысяч. Для этого хостинг увеличил количество сотрудников, работающих с апелляциями. Из-за этого стало больше и восстановленных видеороликов: более 160 тысяч по сравнению с 41 тысячами в первом квартале.