Надоедливая реклама на YouTube знакома каждому пользователю популярного видеохостинга. Навязчивые видео конечно же можно просто игнорировать – но Google уже предусмотрела и такой сценарий. Новый тип рекламы, который "зацепит" даже тех, кто не смотрит на экран. YouTube уже завершает активное тестирование новой "фишки".

В официальном блоге Google появилось описание обновленного стандарта рекламных объявлений, акцент в котором делается на звуковую составляющую.

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Как будет работать новая реклама

Компания уверяет, при прослушивании такого контента пользователи смогут представить товар или услугу, что описывается "даже с закрытыми глазами". Предполагается, что подобные ролики будут длиться около 15 секунд и сопровождаться фотографиями или простой анимацией.

Представители сервиса утверждают, что аудио-объявления на YouTube смогут расширить охват аудитории. Согласно итогам предварительного тестирования, которое продолжается уже несколько месяцев, более 75% проверенных рекламных кампаний на YouTube значительно повысили узнаваемость бренда.

Еще одна функция

В дополнение к новому способу подачи рекламы сервис также запустил еще одну функцию – динамический подбор музыки. По сути это разделение на популярные жанры, группы каналов. Кроме музыкальной тематики, подборки составляются по интересам пользователя и также позволяют рекламодателям более точно определить его интерес.