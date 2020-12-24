Издательство CD Projekt отчиталось перед инвесторами о продаже Cyberpunk 2077. За первые 10 дней было продано более 13 миллионов копий, учитывая все факты возвратов.

Подсчеты включают физические и цифровые продажи игры. Также сумма учитывает количество возвратов, говорится в отчете CD Projekt.

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Что известно

Ранее сообщалось о 8 миллионах предзаказов. После старта игры было продано 5 миллионов копий. Информацию решили раскрыть из-за ее связи с потенциальными инвестиционными решениями акционеров.

С 4 по 20 декабря стоимость акций CD Projekt упала на 43 процента. Причиной называют проблемный запуск Cyberpunk 2077. В частности, владельцы консолей прошлого поколения массово жаловались на низкую производительность и проблемы со стабильностью. По данным Bloomberg, это обошлось студии в 1 миллиард долларов.

Позже СМИ опубликовали информацию, что против CD Projekt готовят два коллективных иска. Один из них в Польше, второй – в США. Юристы хотят выяснить, вводила ли компания в заблуждение своих инвесторов и акционеров.