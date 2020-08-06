Платформа SimpleTexting, занимающаяся управлением SMS-рассылками, запустила оригинальный онлайн-калькулятор. Он может подсчитать, сколько времени понадобится самым богатым людям мира, чтобы заработать вашу годовую зарплату.

Калькулятор SimpleTexting предлагает выбрать богача, с которым пользователь хочет померяться зарплатами, а также указывает свой годовой доход.

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Примеры

Для примера, средняя зарплата работника IT-сферы в Украине – 2 тысячи долларов в месяц. То есть за год он зарабатывает 24 тысячи долларов. Как показывает калькулятор, такую же сумму CEO Amazon Джефф Безос может заработать всего за 9,6 секунды.

Марку Цукербергу или Илону Маску придется работать чуть дольше – примерно 6 минут.

Также калькулятор может подсчитать, как быстро один из этих СЕО погасил бы ваш студенческий долг (это больше актуально для США, потому что там высшее образование очень дорогое).

Всего в списке 15 руководителей крупнейших американских IT-компаний, среди которых Apple, Google, Microsoft, PayPal и другие.