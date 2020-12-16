В галактике GN-z11, которая возникла почти сразу после Большого взрыва, астрономы зафиксировали мощную гамма-вспышку. Она произошла примерно через 400 миллионов лет после Большого взрыва.

Группа ученых под руководством астрофизика Чжан Бина зафиксировала гамма-вспышку в древнейшей галактике Вселенной — GN-z11. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy. Это открытие помогло астрономам уточнить расстояние до галактики и измерить скорость образования звезд в ней.

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Что известно

Обнаружив вспышку в галактике GN-z11 в созвездии Большой Медведицы, астрономы предположили, что наблюдают эффект от сбоя в работе приборов или каких-то событий в Солнечной системе. Но оказалось, что вспышка имела космическое происхождение.

Несмотря на очень низкую вероятность того, что это гамма-всплеск, мы обнаружили, что спектр, яркость и длительность переходного процесса согласуются с такой интерпретацией,

– сообщили ученые.

Первые звезды во Вселенной относятся к так называемой третьей волне. Они не были похожи на солнце или другие современные светила, ведь состояли только из водорода и гелия. Поэтому их размер не был ничем ограничен и они могли быть тяжелее солнца в несколько сотен раз. Такие звезды очень быстро выгорали – за десятки миллионов лет. Когда запасы водорода в них иссякали, эти звезды взрывались, высвобождая металлы, которые в свою очередь давали начало новым звездам первой и второй популяции. Они продолжили формирование еще более тяжелых изотопов, а также порождали классические сверхновые и гамма-всплески.

Наблюдая за GN-z11 с помощью инструментов обсерватории им. Кека, Чжан Бин и его коллеги заметили, что в течение 20 секунд ее яркость в инфракрасной части спектра сильно увеличилась. Поскольку вспышка произошла в той части спектра, которая напрямую связана с источниками гамма-излучения внутри GN-z11, ученые ею заинтересовались. Впоследствии астрономы доказали, что причиной не могли быть события в атмосфере Земли или внутри Солнечной системы. К большому удивлению больше всего это событие походило на обычную гамма-вспышку.

Художественная иллюстрация гамма-вспышки / Фото NASA / Zhang & Woosley

Измерив красное смещение, выяснили, что вспышка произошла через 420 миллионов лет после Большого Взрыва — то есть, 13 300 000 000 лет назад.

До нашего открытия самым древним считали гамма-вспышку, которая произошла через 525 миллионов лет после Большого взрыва. Это отодвигает дату еще на 100 миллионов лет. И говорит о том, что звезды, которые могли стать причиной гамма-всплесков, в то время уже существовали во Вселенной,

— заявили астрофизики.

Астрономы предполагают, что причиной этого события была так называемая звезда Вольфа-Райе. Это особенно большое и недолговечное светило из числа голубых гигантов, которое сбрасывает свои внешние оболочки на последних стадиях жизни. Как отмечают астрофизики, они нашли следы существования большого количества подобных звезд в ультрафиолетовой части спектра галактики.

Ученые продолжают наблюдения, пытаясь заглянуть в молодую Вселенную и подробнее изучить процессы, происходившие в то время.