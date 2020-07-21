Заграничные е-паспорта уже тестируют в Борисполе: видео
Электронные паспорта в Украине запустили в апреле. В приложении Дия стали доступными заграничные е-паспорт и ID-карта. Тогда нам пообещали, что с е-паспортом можно будет путешествовать за границу. Сейчас такой возможности нет.
Однако, процесс продолжается. И услугу по поездкам за границу с электронным загранпаспортом уже тестируют в аэропорту Борисполь. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
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На первом пункте авиабезопасности уже установили специальный планшет.
"Ждем изменения внутренних нормативов по авиабезопасности, которые требовали оригинал паспорта", – говорит Федоров.
После внесения этих изменений проект будет запущен, поэтому путешествовать можно будет только со смартфоном.
Когда железобетонно можно будет летать – сразу сообщим отдельно,
– пообещал министр.
Что известно о Дие
Мобильное приложение Дия запустили в феврале 2020 года. В апреле заработал портал с госуслугами Дия. 15 апреля Кабмин официально признал электронный паспорт цифровым аналогом бумажного документа. Кстати, Украина стала первой страной в мире, которая признала е-паспорт аналогом традиционного бумажного.
В идеале, электронный паспорт можно использовать в следующих случаях:
- Там, где раньше пользовались с обычными паспортами
- Во время поездок на железнодорожном или воздушном транспорте
- Во время медицинского обслуживания и банковских операций
- Для получения административных услуг
- На почте, при получении посылок, писем
- Для покупки алкоголя или табака.