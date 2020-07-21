Электронные паспорта в Украине запустили в апреле. В приложении Дия стали доступными заграничные е-паспорт и ID-карта. Тогда нам пообещали, что с е-паспортом можно будет путешествовать за границу. Сейчас такой возможности нет.

Однако, процесс продолжается. И услугу по поездкам за границу с электронным загранпаспортом уже тестируют в аэропорту Борисполь. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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На первом пункте авиабезопасности уже установили специальный планшет.

"Ждем изменения внутренних нормативов по авиабезопасности, которые требовали оригинал паспорта", – говорит Федоров.

После внесения этих изменений проект будет запущен, поэтому путешествовать можно будет только со смартфоном.

Когда железобетонно можно будет летать – сразу сообщим отдельно,

– пообещал министр.

Что известно о Дие

Мобильное приложение Дия запустили в феврале 2020 года. В апреле заработал портал с госуслугами Дия. 15 апреля Кабмин официально признал электронный паспорт цифровым аналогом бумажного документа. Кстати, Украина стала первой страной в мире, которая признала е-паспорт аналогом традиционного бумажного.

В идеале, электронный паспорт можно использовать в следующих случаях: