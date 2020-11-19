Каждый владелец четвероногого друга может рассказать, что кроме радостных ощущений и уюта, животные дома "дарят" немало проблем. В частности, из-за пушистиков квартира или дом наполняется шерстью, а часто и неприятным запахом. И как с этим бороться?

Неприятный запах действительно трудно устранить, потому что он может оставаться на коврах, мебели, обоях и тому подобное.

Часто при попытке избавиться от запаха применяют химические дезодоранты. Однако, это не очень удачное решение, ведь так можно только замаскировать запах, а не побороть его.

Ухаживайте за животным

Ветеринары не советуют часто мыть животных. Например, большинство видов собак и кошек нужно купать раз в месяц. Но это не значит, что банные процедуры вообще стоит пропускать. Животное, как и человек, – загрязняется, как из-за внутренних процессов, так и из-за внешних факторов. Поэтому периодически купать домашних любимцев очень важно.