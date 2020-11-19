Неприятный запах и шерсть от пушистых животных: как можно очистить от этого дом
Каждый владелец четвероногого друга может рассказать, что кроме радостных ощущений и уюта, животные дома "дарят" немало проблем. В частности, из-за пушистиков квартира или дом наполняется шерстью, а часто и неприятным запахом. И как с этим бороться?
Неприятный запах действительно трудно устранить, потому что он может оставаться на коврах, мебели, обоях и тому подобное.
Часто при попытке избавиться от запаха применяют химические дезодоранты. Однако, это не очень удачное решение, ведь так можно только замаскировать запах, а не побороть его.
Ухаживайте за животным
Ветеринары не советуют часто мыть животных. Например, большинство видов собак и кошек нужно купать раз в месяц. Но это не значит, что банные процедуры вообще стоит пропускать. Животное, как и человек, – загрязняется, как из-за внутренних процессов, так и из-за внешних факторов. Поэтому периодически купать домашних любимцев очень важно.
Еще один важный момент – регулярное мытье лап. Каждый раз, когда он возвращается с улицы, или после посещения туалета – животному нужно промывать лапы, используя мыльный раствор. Так вы избавитесь от физической грязи и неприятного запаха, например, от туалета. Если же этого не делать – ваш любимец разнесет эту грязь и запах по всей квартире.
Тщательная уборка
Это, вроде, и банально звучит, но хотим еще раз акцентировать внимание на тщательном уборке. Хотя бы раз в день нужно мыть пол водой или специальным раствором. Если случилась неприятность и животное промахнулось с туалетом – то лучше добавить в воду еще уксус или лимонный сок – они хорошо маскируют даже очень сильный запах.
Еще один важный момент – сухая уборка. Причем, не стоит сосредоточиваться исключительно на полу, ведь шерсть и неприятный запах животных оказываются на различных поверхностях – на диванах, шторах и тому подобное. Поэтому советуем ответственно подойти к выбору пылесоса. Лучше здесь не экономить, а выбрать вариант, который бы имел несколько насадок, которые помогут убирать различные поверхности.
Обратите внимание на модель BGL6PET1 от Bosch. Пылесос оснащен турбощеткой AirTurbo Plus с самоочищением от ворса, волос, шерсти, обеспечивает качественную уборку пола с различным покрытием, как паркет, кафель, ковер и т.д. Также специальная многофункциональная насадка может убирать в труднодоступных местах.
Эта модель оснащена пылесборником AirFresh с угольным слоем, что тоже поможет эффективно избавиться от неприятного запаха. Производитель добавил гигиенический защитный клапан, чтобы пылесборник было удобно утилизировать без всякого контакта с пылью.
Также стоит обратить внимание и на специальный фильтр HEPA. Он способен отфильтровать до 99,95% мелких частиц пыли, бактерий и загрязняющих веществ.
Пылесос оснащен переключателями на ручке, поэтому во время уборки не придется наклоняться для его включения или регулирования нужной мощности.
А для защиты прибора и мебели при случайных их столкновениях предусмотрен специальный "бампер" на корпусе пылесоса.
Кстати, на мотор модели BGL6PET1 производитель Bosch предоставляет 10 лет гарантии. Для этого нужно лишь зарегистрировать купленную модель пылесоса по ссылке.
Стирка подстилок
Еще одна вещь, о которой часто забывают, – это собачьи или кошачьи подстилки. Кажется, их стирка – неблагодарное дело, ведь только застелите чистую – собака снова ее шерстью испачкает. Но именно подстилка может быть источником всего неприятного запаха в доме. Поэтому стирать ее нужно регулярно, не дожидаясь, когда от нее начнет исходить запах.
Для стирки подстилок можно использовать любой порошок, если у животного нет аллергических проявлений, в противном случае – можно использовать детский гипоаллергенный порошок.
Частое проветривание
Открытое окно тоже поможет очистить квартиру от неприятных запахов. Свежий воздух быстро и естественно удаляет различного рода запахи. Однако, чтобы запах не успел "въесться" в мебель или ковры, важно проветривать помещение регулярно, даже в холодный день.
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