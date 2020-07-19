Копия одной из самых знаковых видеоигр в истории, Super Mario Bros., была продана за 114 тысяч долларов на аукционе в США. Аукцион, на котором продавали разные игры 80-х и 90-х годов, принес в целом 700 тысяч долларов.

Аукцион прошел в пятницу, больше всего внимания привлекла именно запечатанная копия игры Super Mario Bros., сообщает Neowin.

К теме Коллекционер отдал за редкую карту Pokemon Trading Card Game свыше 2 миллионов гривен

Игра вышла в 1985 году для приставки Nintendo NES (Nintendo Entertainment System). Проект, созданный под руководством знаменитого геймдизайнера Сингеру Миямото, разошелся тиражом более 330 миллионов копий по всему миру, что делает ее одной из самых продаваемых видеоигр в истории.

Лот Super Mario Bros. ушел с молотка за более чем 3 миллиона гривен

Другие лоты

Еще одной игрой, которая была продана за 50 400 долларов, стала Mike Tyson's Punch-Out, которая вышла в 1987 году. Всего на аукционе рассчитывали собрать около 500 тысяч долларов, однако торги шли очень активно, поэтому итоговая сумма оказалась намного большей.

Коллекционер, купивший запечатанную копию Super Mario Bros., пожелал сохранить анонимность.