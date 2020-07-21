Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев о запрете 5G. Он отметил, что при внедрении технологии 5G необходимо нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения и тогда она не несет вреда здоровью человека.

Как сообщает 24 канал, соответствующую петицию с просьбой запретить использование технологии 5G в Украине из-за "крайне негативного ее влияния на здоровье" зарегистрировали 7 апреля.

Не пропустите Насколько опасной для здоровья является сеть 5G

Глава государства отметил, что на базе проведенных Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) исследований и рекомендаций Совета Европы были подготовлены рекомендации 1999/519/EC. Они определяют предельно допустимый уровень электромагнитного излучения в диапазоне частот до 300 ГГц. Именно в рамках этого диапазона применяются все известные радиотехнологии, включая 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, спутниковую и радиорелейную связь.

"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций о допустимом уровне электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", – пояснил Зеленский.

Действительно ли 5G может быть вредным

ICNIRP отмечает, что при соблюдении установленного допустимого уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека от воздействия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от радиотехнологии, которая используется. А именно отсутствует вред для: электрической активности мозга, нейроэндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, терморегуляции, иммунной системы, крови и отсутствует влияние на возможное развитие онкологических заболеваний.

Кроме того Зеленский также отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G. Выводы основываются на исследованиях, проведенных во всем радиочастотном спектре. Таким образом, главным с точки зрения здравоохранения при внедрении технологии 5G является нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения.

Он также напомнил, что ВОЗ еще в 1996 году создала Международный проект электромагнитного излучения (Проект ЭМИ), в частности, для оценки научных доказательств возможных последствий электромагнитного излучения на здоровье в частотном диапазоне от 0 до 300 ГГц. Согласно информации, освещенной в рамках проекта ЭМИ, подчеркивается необходимость продвижения существующих международных стандартов по урегулированию уровней электромагнитного излучения.