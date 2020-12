Компания SpaceX 6 декабря успешно запустила новую версию грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию. В рамках миссии состоялся 100-й по счету успешный запуск Falcon 9.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди NASA. Это был 24-й по счету запуск миссии NASA в 2020 году.

Как проходил полет

Примерно через 9 минут после запуска первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю, сделав посадку на плавающую платформу SpaceX Of course i still love you в Атлантическом океане.

Запись трансляции запуска SpaceX, видео:

Первая ступень B1058 уже запускалась и садилась четыре раза и стала первой, которую NASA использовало более чем в одном полете. Ранее ракета-носитель участвовала в миссии SpaceX Demo-2, в ходе которой летом на МКС отправили двух астронавтов NASA, а также спутник связи для южнокорейских военных и партию спутников Starlink.

Что отправили на МКС

Dragon везет на станцию ​​2903 кг материалов для научных исследований. Также он доставит рождественские подарки для экипажа.

Dragon прибудет на МКС и стыкуется с портом модуля "Гармония" чуть больше чем через сутки после запуска. При этом к МКС все еще пристыкован Crew Dragon Resilience, запущенный 15 ноября с экипажем из четырех астронавтов. Он успешно состыковался со станцией 16 ноября.

Что нового в обновленном Dragon

Модернизированная версия Cargo Dragon может вместить примерно на 20% больше груза. Кроме того, теперь у него вдвое больше емкость шкафчиков с электроприводом, что позволяет доставить важные грузы для исследований. Корабль может оставаться на МКС вдвое дольше, чем предыдущие версии.

Начиная с этого запуска, все Dragon будут приводняется в Атлантическом океане, а не в Тихом, поэтому эвакуация будет более быстрой. Если потребуется, исследователи получат свои образцы и данные уже через 4-9 часов после приводнения Dragon.

Наконец, каждый новый грузовой Dragon сертифицирован для пяти полетов, тогда как предшественник мог выполнить только три.

Пребывание на МКС двух Dragon позволит увеличить штат экипажа на одного человека. А это важно для проведения исследований. Уже сейчас астронавты увеличили их время с 35 часов в неделю до 68.