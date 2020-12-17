Дебютный запуск ракеты Firefly Alpha состоится с украинским двигателем компании SETS на борту
Украинская компания Space Electric Thruster Systems (SETS) проведет тест собственного двигателя SPS-25 при запуске ракеты Alpha компании Firefly Aerospace украинского предпринимателя Макса Полякова. Такие двигатели нужны для вывода полезной нагрузки на орбиту после отделения второй ступени ракеты.
Запуск ракеты Firefly Alpha с двигателем SETS для тестов назначен на начало 2021 года. Она взлетит с военной базы Ванденберг, расположенной в Калифорнии, США. Об этом 24 каналу сообщили в Firefly Aerospace.
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Что известно
Движущие системы SPS-25 состоят из двигателя на эффекте Холла ST-25 модульной системы подачи ксенона Xenon Feed System (XFS), топливного бака и блока преобразования энергии. Такие небольшие движители используются для коррекции траектории спутников и для вывода полезной нагрузки.
Целью миссии, как рассказывает CEO компании SETS Виктор Сербин, является проверка работоспособности систем в космосе и получения телеметрии.
Двигатель на эффекте Холла ST-25, который входит в состав установки SPS-25 / Фото SETS
Системы SETS созданы для того, чтобы продлить срок дееспособности спутников, и для безопасного вывода их с орбиты. Это не менее важно, потому что мы создаем космические технологии, которые должны служить на пользу человечества, а для этого нужно держать околоземное пространство чистым от космического мусора,
– сказал основатель Noosphere Ventures и Firefly Aerospace украинский предприниматель Макс Поляков.
Система на всех этапах создана украинской компанией SETS и протестирована в НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" и на ОАО "Хартрон".
SETS предоставит свой двигатель для дебютного запуска ракеты Firefly Alpha: видео
Что такое SETSКомпания ходит в портфель космических инвестиций Noosphere Ventures, разрабатывает электрические двигательные установки для космических аппаратов. SETS разрабатывает, производит и тестирует все компоненты космических двигательных систем, созданных на основе принципа Холла, а также системы хранения и подачи ксенона, блоки обработки энергии и системы автоматического управления.
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