Компания SpaceX запускает космический корабль Crew Dragon Resilience. Первый в истории SpaceX, а также в истории космических технологий, полет четырех астронавтов на борту корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-1 вот-вот стартует. Рассказываем все, что нужно знать о миссии.

Подготовка к полету проходила особенно активно. Инженеры и технические специалисты предварительно проверили готовность всех систем, сообщает 24 канал.

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Трансляции запуска Crew-1

Стрим NASA

Стрим SpaceX

Все что нужно знать о полете

В отличие от исторической миссии Demo-2, целью которой было продемонстрировать техническую способность доставки людей на МКС с помощью корабля Crew Dragon, миссия Crew-1 является первой полноценной пилотируемой миссией NASA и SpaceX. В рамках миссии на МКС отправится первый для Crew Dragon международный экипаж из четырех астронавтов: Майкла Хопкинса, Шеннон Уокер, Виктора Гловера и японца Соити Ногути.



Астронавты миссии Crew-1 внутри корабля Crew Dragon Resilience

Команда

Командиром корабля является астронавт NASA Майкл Хопкинс. Он не новичок на орбите и уже бывал на МКС, где провел 166 суток. Из них 12 часов 58 минут Хопкинс провел за пределами станции во время выполнения задач, которые требовали выхода в открытый космос.

Пилотом Crew Dragon является астронавт Виктор Гловер, который присоединился к NASA в 2013 году, а в 2017 году его выбрали пилотом для миссии Crew-1.

Специалист миссии Шеннон Уокер опытный астронавт, присоединившейся к NASA в 2004 году и летавшая на шаттлах к МКС. Миссия Crew-1 для Уокер станет вторым полетом на орбиту.

Специалист миссии Соити Ногути – японский астронавт-ветеран, который в рядах JAXA с 1996 года. Он единственный в команде и третий астронавт в истории, который полетит в космос на трех разных кораблях: шаттл, "Союз" и Crew Dragon.

Справка. Задачами специалистов миссии является поддержка командира и пилота во время полета. Они отслеживают состояние систем при запуске и возврате, а также отвечают за рабочий график, телеметрию и запасы на корабле. Поскольку Crew Dragon впервые летит с четырьмя людьми на борту, специалисты миссии помогут определить, как лучше организовывать и распределять задачи в таких условиях.

Команда миссии Crew-1 готовится занять места в корабле Crew Dragon, видео:

Take a peek at the crew making their way through the crew access arm and adding their signatures to "the white room." #LaunchAmerica pic.twitter.com/nySGwC47H0 — NASA (@NASA) November 15, 2020

План полета

При благоприятных погодных условиях ракета стартует 16 ноября в 2:27 по киевскому времени. Корабль достигнет МКС 17 ноября в 06:00 по Киеву и в автономном режиме стыкуется с узлом IDA-2 модуля "Гармония". Предусмотрено также режим ручного стыковки на случай возникновения нештатной ситуации.

Таймлайн запуска

-45:00 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом -42:00 Отвод рукава для посадки астронавтов -37:00 Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность -35:00 Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин) -35:00 Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом -16:00 Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом -07:00 Начинается охлаждения двигателей Falcon 9 перед стартом -05:00 Dragon переводится на внутреннее питание -01:00 Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку -01:00 Начинается наддув топливных баков до уровня полетного давления -00:45 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску -00:03 Отдается команда на зажигание двигателей -00:00 Старт Falcon 9 00:58 MaxQ - момент максимального аэродинамического давления на ракету 02:37 Отключение двигателей первой ступени 02:40 Разделение первой и второй ступеней 02:48 Включение двигателя второй ступени 07:29 Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу 08:50 Отключение двигателей второй ступени 08:59 Включение двигателей первой ступени для посадки 09:29 Приземления первой степени на плавучую платформу Just Read The Instructions 12:03 Отделение Dragon от второй ступени 12:48 Открытие носового обтекателя Dragon

После стыковки команда Crew Dragon встретится с экипажем МКС космонавтами Сергеем Рыжиков, Сергеем Кудь-Сверчковым, и астронавткой Кейт Рубинс. Стоит отметить, что после этого экипаж МКС увеличится до 7 человек, а это впервые за почти десять лет, когда на орбите будет больше чем шесть человек на МКС.

Кстати, на станции всего шесть спальных мест: четыре в американском сегменте станции и два в российском, а это значит, что кому-то придется спать на корабле Crew Dragon. Скорее всего, место в корабле займет капитан Майкл Хопкинс, согласно старой традиции астронавтов со времен полета шаттлов. Впоследствии на МКС доставят еще одну каюту.

В общем миссия Crew-1 продлится пять с половиной месяцев. Все это время астронавты потратят на исследование, эксперименты и работу по обслуживанию станции, вклюватиме выхода в открытый космос.

Интересно, что в рамках одного из заданий астронавтам придется "перепаркуваты" корабль Crew Dragon со стыковочного узла IDA-2 к IDA-3. Произойдет это в начале 2021 – перед прибытием Boeing Starliner, который должен будет пристыковаться к IDA-2.

Возвращение на Землю запланировано на весну 2021 года. К этому Crew-1, скорее всего, успеет пересечься с Crew-2, так что есть все шансы увидеть сразу два корабля Crew Dragon на станции.

Интересный факт. Запуск Crew Dragon ранее был запланирован на 15 ноября, однако его отложили из-за неблагоприятных погодных условий, по которым плавающая платформа Just Read The Instructions не смогла вовремя выйти в зону приземления. Это важный момент, поскольку NASA рассчитывает использовать первую ступень ракеты Falcon 9 повторно при запуске миссии Crew-2.

Обновленный Crew Dragon

Корабель на котором команда миссии Crew-1 отправится на МКС, получил некоторые изменения по сравнению с предыдущей версией. Дело в том, что во время полета миссии Demo-2 оказалось, что несколько теплозащитных плиток подверглись большей деградации, чем ожидалось. В SpaceX отметили, что это никак не грозило экипажу. Проблему решили заменив нужные теплозащитные плиты на более устойчивый вариант.

Кроме того, специалисты заменили на корабле датчик атмосферного давления, который используется для определения высоты. В прошлый раз раскрытия парашютов произошло несколько позже, чем рассчитывали техниккы (однако в пределах нормы).

И в заключение, новая капсула Dragon миссии Crew-1 получила имя Resilience ("устойчивость"). Экипаж посвятил это название сотрудникам SpaceX, NASA, своим близким и всем людям, которые проявляют устойчивость во времена глобальной пандемии.