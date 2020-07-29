Запуск SpaceX: NASA назвало астронавтов для второй миссии на МКС
Корабль Crew-2 компании Space X Илона Маска полетит к Международной космической станции весной 2021 года. В NASA также назвали четырех астронавтов для будущей миссии.
На Международной космической станции астронавты пробудут полгода. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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К МКС отправятся двое американцев из NASA, один японский астронавт и французский представитель Европейского космического агентства. Экипаж корабля Crew-2:
- Шейн Кимбро – командир космического корабля;
- Меган Макартур – пилот;
- Акихито Хошиде – специалист миссии;
- Тома Песке – специалист миссии.
Астронавты должны покинуть МКС 1 августа и вернуться на Землю через день, сделав посадку в Атлантическом океане.
Что известно о членах экипажа
Командиром экипажа выбрали Шейна Кимбро. Это уже третья миссия астронавта в космос и его второе длительное пребывание на космической станции. Интересно, что в целом он находился в космосе 189 дней, а также провел шесть "космических прогулок".
Пилот Меган Макартур выполнит свое второе путешествие в космос, однако первое на Международную космическую станцию. Всего в космосе она провела 12 дней и 21 час. Меган имеет степень бакалавра аэрокосмической инженерии в Калифорнийском университете.
Для Акихико Хошиде это станет третьим космическим полетом. Астронавт был членом миссии STS-124 на борту космического челнока Discovery в 2008 году, а также членом экипажа экспедиций 32 и 33 на борту российского космического корабля "Союз" в 2012 году для 124-дневного визита на МКС.
Тома Песке совершил полет в пределах экспедиций 50 и 51 на борту российского космического корабля "Союз". Астронавт провел 196 дней в космосе.
Запуск корабля Crew Dragon: что известно?
30 мая 2020 года NASA и SpaceX выполнили первый успешный запуск пилотируемой миссии к МКС Demo-2. Впервые за последние 9 лет удалось доставить астронавтов на МКС с территории США. Раньше это делали исключительно российские "Союзы".
NASA покупало места на российских кораблях "Союз", чтобы доставлять своих астронавтов на МКС. Поэтому США были вынуждены платить за отправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 миллионов долларов.