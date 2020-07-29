Корабль Crew-2 компании Space X Илона Маска полетит к Международной космической станции весной 2021 года. В NASA также назвали четырех астронавтов для будущей миссии.

На Международной космической станции астронавты пробудут полгода. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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К МКС отправятся двое американцев из NASA, один японский астронавт и французский представитель Европейского космического агентства. Экипаж корабля Crew-2:

Шейн Кимбро – командир космического корабля;

Меган Макартур – пилот;

Акихито Хошиде – специалист миссии;

Тома Песке – специалист миссии.

Астронавты должны покинуть МКС 1 августа и вернуться на Землю через день, сделав посадку в Атлантическом океане.

Что известно о членах экипажа

Командиром экипажа выбрали Шейна Кимбро. Это уже третья миссия астронавта в космос и его второе длительное пребывание на космической станции. Интересно, что в целом он находился в космосе 189 дней, а также провел шесть "космических прогулок".

Пилот Меган Макартур выполнит свое второе путешествие в космос, однако первое на Международную космическую станцию. Всего в космосе она провела 12 дней и 21 час. Меган имеет степень бакалавра аэрокосмической инженерии в Калифорнийском университете.

Для Акихико Хошиде это станет третьим космическим полетом. Астронавт был членом миссии STS-124 на борту космического челнока Discovery в 2008 году, а также членом экипажа экспедиций 32 и 33 на борту российского космического корабля "Союз" в 2012 году для 124-дневного визита на МКС.

Тома Песке совершил полет в пределах экспедиций 50 и 51 на борту российского космического корабля "Союз". Астронавт провел 196 дней в космосе.