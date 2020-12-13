Первый модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М запустили в российском городе Сарове. Ее используют для проведения экспериментов по управляемому инерционному термоядерному синтезу и исследования свойств вещества в экстремальных состояниях.

УФЛ-2М и подобные установки имеют двойное назначение – их используют для моделирования и проектирования ядерного оружия, сообщает Habr.

Не пропустите Китай успешно запустил новый термоядерный реактор Tokamak HL-2M

Как будут использовать установку

Российская установка будет использовать в полтора раза больше импульсной энергии для термоядерной мишени, чем лазерная установка National Ignition Facility, которая расположена в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в Калифорнии, США.

Системы для работы всех каналов лазерной установки изготовлены и введены в эксплуатацию. Первый модуль состоит из 8 каналов лазерной установки и уже функционирует. В 2021 году команда ученых начнет исследования на этом модуле.

С помощью установки исследователи планируют осуществить сжатие очень небольшого количества вещества до крайне высокой плотности. Эта проблема мешает зажечь термоядерную мишень в лаборатории. Запланированная мощность энергии установки на выходе составляет 4,6 МДж и 2,8 МДж на мишени.