Уже 24 сентября Малая академия наук Украины откроет на ВДНХ первый государственный "Музей науки". Цель интерактивного пространства – стать местом, где тысячи украинцев сделают первый шаг в знакомстве с наукой и узнают, как научные открытия, формулы, фундаментальные исследования и новые технологии связаны с нашей повседневной жизнью.

Каким станет ревитализированный павильон на ВДНХ? Над какими экспонатами работали команды из пяти стран мира? Что украинцы увидят впервые?

Вот 5 причин посетить "Музей науки":

1. Швырнуть в стекло шар для боулинга и испытать еще 100 интерактивных экспонатов

Благодаря сотрудничеству Малой академии наук Украины с Международной ассоциацией научно-технологических центров (ASTC) в музее появились экспонаты из США, Канады, Великобритании, Швеции и Польши. Например, зона "Странная материя" родом из Канады и рассказывает о свойствах материалов. Здесь разрешено делать все, что поможет их исследовать: касаться, двигать, давить и бить. И даже проверять на прочность стекло, бросая в него шар для боулинга!

В выставочном пространстве посетителей также ждут: двухметровая голограмма из Великобритании – таких только две во всем мире; велосипед на квадратных колесах с Музея математики в Нью-Йорке; интерактивный стол с 3D-моделью человеческого тела, привезенный из Швеции, и еще более 100 интерактивных экспонатов.

2. Побывать в ревитализированном павильоне "Наука"

"Музей науки" разместился в павильоне №23 "Наука" на территории ВДНХ. Еще в 1965 году пространство создали для проведения научных выставок. С открытием музея павильон вернет свою основную функцию. Ревитализацию здания проводили с заботой об архитектурном наследии: сохранили мрамор, лестницы, линейный рисунок фасада, а огромный стеклянный потолок наделили новой функцией. Теперь он не только архитектурное украшение, но и полноценный экспонат площадью 400 кв.м. Работа потолка зависит от посетителей: правильные ответы на вопросы тематических тестов меняют его цвет, раскрывая тему спектра.

Павильон "Наука" в 1965 году

3. Собрать мост Леонардо да Винчи и запустить молнию в катушке Теслы

Амбициозная цель Малой академии наук Украины – воспитать новое поколение ученых и инноваторов. Именно поэтому теме изобретений посвящено много образовательных программ и экспонатов музея. Посетители смогут собственноручно собрать мост Леонардо да Винчи, запустить молнии в катушке Теслы, исследовать, как из песка создают микрочипы, а на экспонате инновационного партнера "Музея науки", компании Visa, увидеть, какой путь в секунду преодолевают более шестидесяти тысяч транзакций по всему миру. Кроме того, каждый посетитель сможет узнать интересные факты об известных украинских ученых. Например, физике Иване Пулюе, который стал первопроходцем в исследовании рентгеновских лучей, и Заболотном, спасителе Индии от холеры.

4. Увидеть оптическую иллюзию, которую создал для "Музея науки" популярный ученый Дэвид Новик

Посетители смогут попробовать разгадать оптическую иллюзию, которую специально для "Музея науки" создал профессор Техасского университета Дэвид Новик. Он часто выкладывает у себя в Твиттере изображения с оптическими иллюзиями, которые широко расходятся по соцсети: людям кажется, что объекты на них другой окраски, чем на самом деле. А также прикоснуться к 60-килограммовому кристаллу, создать вулкан в интерактивной песочнице и отправиться в космическое путешествие.

Оптическая иллюзия Дэвида Новика, которая будет представлена ​​в "Музее науки"

5. Записаться в новые Илоны Маски

Основным наполнением "Музея науки" организаторы называют не экспонаты, а множество образовательных программ для посетителей всех возрастов: от туров для учителей и увлекательных научных шоу до открытых лекций и учебных программ для семей. Образовательная программа музея будет обновляться каждые два месяца.

Также после посещения пространства можно будет записаться в научные кружки, секции и студии, а затем и в лаборатории, исследовательские экспедиций и даже проекты CERN, ANL, NASA, с которыми сотрудничает МАНУ. Только в течение лета 2020 ученики МАНУ завоевали 65 международных наград на конкурсах изобретателей. Открывая "Музей науки", организаторы хотят выстроить непрерывную вертикаль от первого удивления и интереса до самореализации в научной отрасли и собственных открытий.

Где: ВДНХ, павильон №23 под названием "Наука".

Когда: с 24 сентября.

Стоимость билета:

100 грн – стандартный билет; при оплате картой Visa скидка 15%;

50 грн за человека – групповой билет для школьников (от 10 человек);

бесплатный вход для людей с инвалидностью 1 и 2 групп и детей, чьи родители погибли во время военных действий на востоке Украины.

На период карантина в пространстве предусмотрены усиленные меры безопасности, рекомендованные Минздравом, а именно: вход в масках, ограничение количества посетителей благодаря заблаговременному приобретению билетов онлайн с фиксированным временем, дезинфекция интерактивных элементов экспонатов и других поверхностей.