Лунное затмение 2020: когда смотреть и увидят ли его украинцы
Уже в воскресенье землян ждет новое лунное затмение. Оно будет полутеневым. По киевскому времени это явление начнется на рассвете 5 июля.
Как ранее писал 24 канал, это уже второе полутеневое лунное затмение от начала лета. В частности, в ночь с 5 на 6 июня можно было увидеть похожее затмение. Его могли наблюдать и украинцы.
К теме Парад планет – 2020: когда состоится и где смотреть
Где и когда смотреть
По Киеву затмение начнется на рассвете 5 июля в 6:07. Максимальная фаза наступит в 7:29. И в общем будет длиться 2 часа 45 минут.
Лунное затмение 2020: где будет видно / Скриншот
Лучше всего его будет видно для жителей Центральной и Южной Америки. А вот для большей части Европы, в том числе для Украины, затмение не будет видно.
Поэтому украинцы могут увидеть полутеневое затмение в режиме онлайн.
Что такое полутеневое лунное затмение?Это разновидность лунного затмения, когда Луна входит только в полутень Земли. Такой вид затмения малозаметен и невооруженным глазом его увидеть сложно, поэтому лучше использовать при этом специальное оборудование.
В общем, 35% всех затмений как раз относят к полутеневому типу. Еще 35% – это полные затмения, которые случаются значительно реже, но они гораздо более яркие и их хорошо видно с Земли.