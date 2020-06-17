Солнечное затмение можно будет увидеть 21 июня 2020 года. Это будет полное кольцевое затмение, при котором Луна будет обернута кругом света.

Как ранее сообщал 24 канал, это кольцеобразное солнечное затмение является повторением явления, которое проходило 10 июня 2002 года.

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Тем временем следующее такое затмение произойдет 13 июля 2037 года (в районе Южной Америки, Атлантики и Африки).



Кольцевое солнечное затмение – довольно редкое явление / Фото: NASA

Где можно увидеть

Лучше всего это кольцеобразное затмение будет видно в Африке (особенно в ее восточной части), а также в южной и восточной Азии.

Украинцы это затмение увидеть не смогут. Поэтому рекомендуем наблюдать за этим необычным затмением онлайн – в прямом эфире в YouTube. Солнечное затмение произойдет в 9:40 по киевскому времени.