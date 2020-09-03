Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров усовершенствовать процедуру получения разрешения на иммиграцию в Украину для иностранных IТ-специалистов.

Об этом говорится в указе №371/2020, который Зеленский подписал 3 сентября, передает пресс-служба Офиса президента.

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Президент просит Кабмин привлечь представителей госорганов, бизнес-ассоциаций, а также независимых экспертов и совместно разработать законопроект. На это у Кабмина 3 месяца.

В будущем законопроекте должны учесть особенности налогообложения зарплат IТ-специалистов. Также Зеленский хочет, чтобы была усовершенствована процедура получения разрешения на иммиграцию для IТ-специалистов.

Актуальность

Эксперты IТ-отрасли считают, на украинском рынке действительно происходит нехватка высококвалифицированных кадров (в частности уровня Senior). Так что привлечение иностранных специалистов действительно логично.

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Учитывая тот факт, что белорусские IТ-шники серьезно задумывают о переезде в Украину, такой законопроект имеет смысл.