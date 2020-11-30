В течение двух десятков лет японский радиотелескоп VERA собирал данные для создания трехмерной карты положения и скорости небесных объектов в нашей галактике. Судя по последнему анализу, Земля расположена не совсем там, где ее размещали ученые, и движется быстрее, чем считалось.

Наша планета оказались почти на 2 тысячи световых лет ближе к центру Галактики и находящейся там массивной черной дыры, чем показывали предыдущие расчеты, сообщаетPhys.org.

Интересно Астронавт NASA снял потрясающее видео Земли с борта Crew Dragon

Проект радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами VERA составляет 3D-карту галактики, комбинируя данные двух или более различных радиотелескопов. Сведения о 99 галактических объектах, попавших в первый астрометрический каталог, были использованы для создания более точной модели структуры Млечного Пути.

Детали открытия

Судя по новым расчетам, Земля на самом деле расположена на расстоянии 25 800 световых лет от центра и летит со скоростью 227 км/сек. Предыдущие данные показывали, что расстояние между нашей планетой и центром Млечного Пути составляло 27 700 световых лет, и двигалась Земля вокруг него со скоростью 220 км/сек.



Модель движения Земли в галактике Млечный Путь

Следующим шагом астрономов станет пристальное изучение объектов, расположенных близко к центральной черной дыре галактики с помощью комбинации аппаратов VERA и азиатской радиоастрономической сети VLBI, в которую входят Япония, Южная Корея и Китай.