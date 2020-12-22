Директор Xiaomi уговорил жениха жениться, подарив смартфон Mi 10T Pro
Курьезный случай произошел в Индии. Жених в шутку сообщил в Twitter, что не женится, пока не получит новый смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. О ситуации узнали в руководстве компании и мужчина таки получил вожделенный девайс.
Как сообщает Gizmochina, об этой странной просьбе узнал вице-президент и управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн.
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Накануне свадьбы Камал Ахамада написал сообщение в Twitter, что он откажется от брака, пока не получит новый смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Как позже рассказал парень, это было шутливое сообщение.
Однако твит увидел руководитель Xiaomi India и воспринял его на удивление серьезно. После этого вице-президент Xiaomi India отправил жениху новенький смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Причем Камал получил этот девайс абсолютно бесплатно.
"Ха-ха! Думаю, теперь вы готовы жениться. А если серьезно, то Xiaomi Mi 10T Pro, вероятно, сейчас лучший флагманский телефон в Индии. Я надеюсь, вам понравится", – написал Ману Кумар Джайн.
Напомним, Xiaomi Mi 10T Pro представили в сентябре 2020 года. Он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем и работает под управлением чипа Qualcomm Snapdragon 865. Устройство работает с MIUI на базе Android 10. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.
Одной из главных фишек новинки стало наличие мощной камеры – основной сенсор камеры имеет разрешение 108 Мп.
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