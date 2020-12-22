Курьезный случай произошел в Индии. Жених в шутку сообщил в Twitter, что не женится, пока не получит новый смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. О ситуации узнали в руководстве компании и мужчина таки получил вожделенный девайс.

Как сообщает Gizmochina, об этой странной просьбе узнал вице-президент и управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн.

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Накануне свадьбы Камал Ахамада написал сообщение в Twitter, что он откажется от брака, пока не получит новый смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Как позже рассказал парень, это было шутливое сообщение.

Однако твит увидел руководитель Xiaomi India и воспринял его на удивление серьезно. После этого вице-президент Xiaomi India отправил жениху новенький смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Причем Камал получил этот девайс абсолютно бесплатно.

Finally received this monster.

The Mi 10T Pro display is indeed impressive. Most gorgeous phone. The amazing #108MP flagship #Mi10TPro.

So many features. Under 40K, #Mi10T Pro is pretty good value for a phone.

Thank you so much @manukumarjain @XiaomiIndia



I ️ Mi pic.twitter.com/RkiyE6RiDx — #MiFan Kamal Ahamad (@kamalahamad65) December 21, 2020

"Ха-ха! Думаю, теперь вы готовы жениться. А если серьезно, то Xiaomi Mi 10T Pro, вероятно, сейчас лучший флагманский телефон в Индии. Я надеюсь, вам понравится", – написал Ману Кумар Джайн.

Напомним, Xiaomi Mi 10T Pro представили в сентябре 2020 года. Он оснащен 6,67-дюймовым дисплеем и работает под управлением чипа Qualcomm Snapdragon 865. Устройство работает с MIUI на базе Android 10. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Одной из главных фишек новинки стало наличие мощной камеры – основной сенсор камеры имеет разрешение 108 Мп.