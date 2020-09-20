Хакерская атака может быть еще опаснее, чем можно было думать. Из-за атаки вируса-вымогателя на больницу Duesseldorf University Hospital умерла его пациентка.

Как пишет издание The Verge, это первая смерть, которая непосредственно связана с кибератакой.

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Хакеры атаковали больницу, из-за чего медики не смогли принять пациентку. Поэтому женщину отправили в другое медицинское учреждение, которое расположено в 32 километрах. Именно это могло повлечь смерть пациентки.

Хакеры требовали выкуп. Но как только появилась информация о смерти женщины, они прекратили атаку.

Сейчас местные власти продолжают расследование в связи со смертью женщины. Если выяснится, что причиной ее смерти стало перенаправление в другую больницу, полиция будет рассматривать кибератаку как убийство.

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Как сообщают СМИ, медицинские учреждения часто становятся жертвами хакеров. И в этом есть серьезная опасность, так как большинство больниц не подготовлены к таким атакам. Кроме того, хакеры выбирают оборудование, тем или иным образом подключенное к интернету. Именно эти инструменты бывают необходимыми для лечения больных.