Журналисты издания Сnet получили для изучения нестандартную версию смартфона Microsoft Surface Duo – без установленных настоящих экранов, которые в этом прототипе были заменены прозрачным стеклом. На устройство можно смотреть, но включить не получится.

В закрытом состоянии Surface Duo помещается в задний карман джинсов. По форме гаджет похож на небольшую записную книжку или блокнот, рассказывают журналисты.

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Характеристики Microsoft Surface Duo

Размер устройства в разложенном состоянии – 14.52x18.69 см, толщина – 4.8 мм (9,6 мм в закрытом виде). Вес устройства 250 грамм. Общая емкость двух батарей (по одной батарее под каждым экраном) – 3577 мАч.

Одна батарея устройства больше примерно в три раза, чем другая. Однако, Microsoft обещает, что обе батареи будут разряжаться и заряжаться вместе. Смартфон удобно лежит в руке, его легко закрывать и открывать экранами наружу.

В Surface Duo установлен процессор Qualcomm Snapdragon 855, объем ОЗУ устройства составляет 6 ГБ. Смартфон оснащен одной 11 мегапиксельной камерой (f / 2.0, 1.0 μm), установленной сверху правого экрана. В гаджете от Microsoft нет NFC, отсутствует поддержка 5G и внешних карт памяти. Также гаджет не имеет миниджека для проводных наушников. Из внешних портов один порт USB-C. Примечательно, что устройство такое тонкое в раскрытом виде, что внешняя оболочка подключенного к нему зарядного кабеля толще, чем корпус смартфона.

Производитель заявляет, что у смартфона Surface Duo два 5,6-дюймовых OLED-дисплея. Разрешение дисплея 1800х1350 пикселей (401 PPI), соотношение сторон 4:3. Они защищены защитным стеклом Gorilla Glass. В раскрытом состоянии дисплеи образуют 8,1-дюймовый экран с разрешением 2700х1800, у которого соотношение сторон 3:2. Внешний корпус устройства гладкий. Его легко раскрывать и фиксировать в различных положениях.

Фото Surface Duo

Видеообзор Microsoft Surface Duo

Вердикт CNET – добротно сделанное устройство, но нужно смотреть, как оно работает и как надолго его будет хватать.

Цена Surface Duo

Предзаказ на Surface Duo Microsoft открыла 12 августа. Смартфон с двумя экранами на ОС Android 10 поставляется в двух комплектациях. Смартфон с накопителем на 128 ГБ будет стоить 1 399 долларов (38 284 гривен), на 256 ГБ – 1 499 долларов (41 021 гривна).

Ранее в начале августа сотрудники Microsoft подробно рассказали о различных способах использования Surface Duo с двумя экранами, а также о том, чем это устройство отличается от обычных смартфонов.