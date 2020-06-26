Грузовик, перевозивший крупную партию новеньких смартфонов линейки iPhone 11, попал в аварию. Это привело к возгоранию транспорта, конечно, iPhone тоже были уничтожены.

Как передает местное издание Mydrivers, авария произошла на скоростном шоссе недалеко от Нанкина (столица провинции Цзянсу в Восточном Китае), примерно в 300 километрах от Шанхая.

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Детали

Грузовик перевозил большую партию iPhone, которые должны были доставить в магазины, однако на место назначения смартфоны так и не прибыли.

Транспорт перевернулся и занял две полосы движения. После этого в аварию были втянуты и другие автомобили.

К счастью, люди не пострадали. Только новенькие iPhone.

Все эти iPhone будут заблокированы / Mydrivers

Что будет со смартфонами

В грузовике были смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Как говорят источники, на месте аварии сгорело более 20 тысяч смартфонов компании Apple.

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Полиция следила, чтобы разбросанные по дороге смартфоны не подбирали. Ведь в таких случаях Apple блокирует iPhone, которые "получены незаконным путем".