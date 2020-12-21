21 декабря 2020 поисковик Google поздравил Украину и мир с зимним солнцестоянием. В эти сутки – самый короткий световой день в году и самая длинная ночь.

Почему Google решил посвятить дудл зимнему солнцестоянию и что он показывает

21 декабря 2020 Google выпустил новый поздравительный дудл. На этот раз поисковик поздравил украинцев с днем зимнего солнцестояния. Этот день будет самым коротким в году, пишет 24 канал.

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В Киеве 21 декабря Солнце взойдет в 7:56, а зайдет ровно через 8 часов, в 15:56.

Примерно так же будет еще два дня после, а затем Солнце начнет постепенно подниматься над горизонтом, а световой день – увеличиваться. Конечно, это касается Северного полушария Земли.

Также в этот день состоится еще одно интересное явление:

2 самые крупные планеты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, устроят необычное шоу для всего мира (то есть, увидеть его можно будет из любой точки нашей планеты).

Они станут одна за другой, из-за чего возникнет иллюзия двойной планеты (хотя на самом деле между ними более 450 миллионов километров). Такое явление люди могли видеть еще во времена Средневековья, 800 лет назад.

В анимированном дудле 21 декабря Google решил показать именно его, интерпретируя это так:

"Большое единение" Сатурна и Юпитера, или Как отмечает первый день астрономической зимы Северное полушарие".

Новый дудл ко дню зимнего солнцестояния / Скриншот Google

Как и где можно посмотреть на "Большое единение" в длинные ночи года

Чтобы увидеть уникальное явление единения Сатурна и Юпитера, стоит найти место с возможностью беспрепятственно смотреть на небо. Это может быть поле или парк, или крыша высокого дома.

Далее же следует просто дождаться захода Солнца – и через час после этого Юпитер засияет на небе как яркая звезда. Его вы сможете легко заметить на юго-западном участке неба. Сатурн сиять будет немного слабее, а расположенный будет чуть выше и по левую руку от Юпитера.

Созерцать "Большое единение" можно через бинокли или телескопы, но можно и невооруженным глазом – и Юпитер, и Сатурн будут крайне заметными.