Зимнее солнцестояние 2020: что означает новый дудл от Google
21 декабря 2020 поисковик Google поздравил Украину и мир с зимним солнцестоянием. В эти сутки – самый короткий световой день в году и самая длинная ночь.
Почему Google решил посвятить дудл зимнему солнцестоянию и что он показывает
21 декабря 2020 Google выпустил новый поздравительный дудл. На этот раз поисковик поздравил украинцев с днем зимнего солнцестояния. Этот день будет самым коротким в году, пишет 24 канал.
Немного ранее Чем знаменит грот Шове и почему Google посвятил ему дудл
- В Киеве 21 декабря Солнце взойдет в 7:56, а зайдет ровно через 8 часов, в 15:56.
Примерно так же будет еще два дня после, а затем Солнце начнет постепенно подниматься над горизонтом, а световой день – увеличиваться. Конечно, это касается Северного полушария Земли.
Также в этот день состоится еще одно интересное явление:
- 2 самые крупные планеты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, устроят необычное шоу для всего мира (то есть, увидеть его можно будет из любой точки нашей планеты).
Они станут одна за другой, из-за чего возникнет иллюзия двойной планеты (хотя на самом деле между ними более 450 миллионов километров). Такое явление люди могли видеть еще во времена Средневековья, 800 лет назад.
В анимированном дудле 21 декабря Google решил показать именно его, интерпретируя это так:
- "Большое единение" Сатурна и Юпитера, или Как отмечает первый день астрономической зимы Северное полушарие".
Новый дудл ко дню зимнего солнцестояния / Скриншот Google
Как и где можно посмотреть на "Большое единение" в длинные ночи года
- Чтобы увидеть уникальное явление единения Сатурна и Юпитера, стоит найти место с возможностью беспрепятственно смотреть на небо. Это может быть поле или парк, или крыша высокого дома.
- Далее же следует просто дождаться захода Солнца – и через час после этого Юпитер засияет на небе как яркая звезда. Его вы сможете легко заметить на юго-западном участке неба. Сатурн сиять будет немного слабее, а расположенный будет чуть выше и по левую руку от Юпитера.
- Созерцать "Большое единение" можно через бинокли или телескопы, но можно и невооруженным глазом – и Юпитер, и Сатурн будут крайне заметными.
Напомним 20 июня Google посвятил свой новый дудл дню летнего солнцестояния
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