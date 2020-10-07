Тестовая функция "Сейф-сервис", запущенная в августе для осуществления безопасных онлайн-сделок, была отменена начиная с 7 октября. Она позволяла заказать услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет.

С 7 октября Новая почта приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис". Об этом сообщает официальный сайт компании Новая почта.

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Новая почта остановила услугу "Сейф-сервис" / фото: новая почта

Как работала услуга

Продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались. После осмотра товара покупателем и получения им посылки деньги перечислялись продавцу на банковскую карточку. Это было удобно как для продавца, так и для покупателя, так что услуга пользовалась спросом.

Почему закрывают

Оказалось, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они присылали клиентам смс-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. Компания регулярно отслеживала и блокировала такие сайты, однако мошенники каждый раз создавали новые. Поэтому в целях безопасности клиентов было принято такое решение.

В компании отметили, что все сделки, которые были созданы клиентами до момента отключения, проведут в обычном порядке.