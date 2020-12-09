Компании Tesla пришлось приостановить вырубку 82,9 гектара соснового леса для возведения складских помещений и прокладки канализационных коммуникаций в ходе строительства первого европейского завода Gigafactory в Германии.

Остановки добились экологи, забившие тревогу. Они говорят, что строительство угрожает местной экосистеме и зимующим там змеям и ящерицам. Об этом пишет CNBC.

Интересно Как "генерал на передовой": Илон Маск переедет из Калифорнии в Техас

Что известно

В Tesla заверили, что во время подготовительных работ за два месяца отловили всех животных и переселили их. Экологи не согласны: они считают невозможным завершение столь масштабных работ в короткие сроки. Продолжение строительства, по их мнению, может навредить рептилиям, которые впали в зимнюю спячку. Административный суд Франкфурта-на-Одере встал на сторону "зеленых". Теперь будут проведены консультации с государственным органом по охране окружающей среды и компанией Илона Маска. После этого суд вновь оценит ситуацию.

Это не первое поражение Tesla перед немецкими экоактивистами. Ранее они заставили Tesla пересмотреть планы по забору воды, снизив его более чем на треть.

Как сообщает CNBC, эта задержка может заставить компанию перенести старт производства первых европейских электромобилей на конец 2021 года. Изначально Tesla планировала начать производство электрокаров в Германии в июле следующего года.

Первая европейская фабрика по производству электромобилей Tesla займет территорию примерно в 300 гектаров, что по площади эквивалентно примерно 420 футбольным полям. Планируют выпускать до 500 тысяч транспортных средств в год. На местном рынке компании придется конкурировать с Volkswagen и Audi.