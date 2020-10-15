Популярный сервис для видеоконференций Zoom получил крупное обновление. Также разработчики рассказали о предстоящих нововведениях для сервиса. Одним из важнейших изменений стал запуск платформы OnZoom.

Как передает TheVerge, платформа должна стать неким маркетплейсом для платных мероприятий. Также разработчики добавляют, что на платформе можно будет размещать благотворительные события.

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Подробнее об OnZoom

Всего на платформе можно будет размещать различные мероприятия – от курсов кулинарии до лекций, стендап-выступлений и тому подобное. На платформе также будут встроены инструменты для продажи билетов, продвижения событий.

Сейчас бета-версия OnZoom доступна только для пользователей в США. В других странах новая услуга должна быть доступна в 2021 году.

Большое обновление в Zoom: видео

Что еще нового

Также запустили предложение сквозного шифрования end-to-end encryption (за это сервис часто критикуют, обвиняя в низкой безопасности).

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