Китайская компания ZTE официально представила свою новинку – смартфон ZTE Axon 20 5G. Главной особенностью устройства стала подэкранная фронтальная камера, чего ранее в индустрии реализовано не было.

Компания ZTE провела онлайн-презентацию, на которой и показала смартфон ZTE Axon 20 5G.

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Особенности камеры

Разработчики сделали матрицу с подэкранной камерой, которую не видно при работе со смартфоном. Это помогло избавиться от вырезов или выезжающей камеры. Сам дисплей – 6,92-дюймовая OLED-панель, способная обновляться на частоте в 90 Гц, с разрешением 2460x1080 пикселей.

На разработку этой технологии ушло два года. Чтобы "загнать" фронтальную камеру под экран, понадобились новые матрицы, материалы, чипы с хитрым управлением и программное обеспечение. Благодаря комбинации органических и неорганических пленок участок матрицы становится прозрачным, увеличивается количество света, попадающего во фронталку.

Несмотря на большой дисплей (практически 7 дюймов) и новые технологии, примененные в матрице, смартфон получился относительно компактным: масса – 198 г, а толщина – всего 7,98 мм.

Вместе с тем пользователи несколько разочарованы подэкранной камерой смартфона. Как оказалось, место, где расположена камера, хорошо видно на смартфоне. об этом свидетельствуют живые фото гаджета.

Живые фото ZTE Axon 20 5G

Что известно о смартфоне

Смартфон ZTE Axon 20 5G – типичный среднебюджетник 2020 года. Он построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным модемом для работы с 5G. Основной блок камер смартфона состоит из четырех сенсоров: 64 Мп, широкоугольник 8 Мп, макро 2 Мп и боке-сенсор 2 Мп. Есть здесь и быстрая 30 Вт зарядка, которая должна за час полностью зарядить 4220 мАч аккумулятор.

Смартфон станет доступен для покупки в Китае 10 сентября в трех конфигурациях: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Базовая версия будет продаваться за 2200 юаней (8 912 гривен). О сроках выхода на международный рынок в ZTE пока не сообщают.

Интересно, что ведущие производители смартфонов уже заявили о готовности выпускать устройства с подэкранными фронтальными камерами. Так, сетевые инсайдеры обещают, что новый Xiaomi Mi Mix получит именно такую селфи-камеру.