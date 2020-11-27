Китайская компания ZTE представила свой вариант бюджетных смарт-часов. Интересно, что это произошло на следующий день после того, как субберд Xiaomi выпустил свои умные часы Redmi Watch.

Интересно, что даже извне ZTE Watch Live похож на конкурента Redmi Watch, сообщает Gizmochina.

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Чем интересны

Как и Redmi Watch, в новых ZTE Watch Live квадратный корпус, однако дисплей имеет немного меньшую диагональ – 1,3 дюйма. Для кастомизации предусмотрены различные варианты циферблатов. Однако сами часы предлагаются только в одном цвете и к нему можно подобрать ремешки разного цвета.

Эта новинка умеет измерять пульс и уровень кислорода в крови, а также мониторить качество сна и отслеживать выполнение физических упражнений. При подключении к смартфону устройство может отображать входящие сообщения и звонки.

Также часы поддерживает дистанционное управление камерой и воспроизведением музыки. Корпус соответствует стандарту IP68 по влагозащите.

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Цена

Продажа ZTE Watch Live стартует 3 декабря. Его цена – 35 долларов (около тысячи гривен).