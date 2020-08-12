Фирменное приложение Google Phone для набора номера впервые появился в магазине поискового гиганта этой весной, однако работал он на ограниченном количестве устройств. Теперь возможность установить оригинальную "звонилку" на свой гаджет появилась практически у всех желающих – при соблюдении некоторых условий.

Обновленный список смартфонов, совместимых с приложением Google Phone, включая различные модели производства ASUS, OPPO, Samsung, OnePlus, TCL, Nubia, Essential и других вендоров, сообщает 24 канал.

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По данным интернет-ресурса Android Police, воспользоваться им сейчас могут владельцы практически любого Android-смартфона.



Новая "звонилка" от Google станет доступна для других устройств

Где скачать приложение

Скачать программу можно в магазине Google Play, но для ее корректной работы требуется регистрация в программе бета-тестирования Google. Кроме того, следует учитывать, что некоторые функции вроде отображения портрета на весь экран, будут недоступны для ряда устройств, а запись на бета-тест может не работать в некоторых регионах.