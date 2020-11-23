Американські дослідники з Університету Корнелла створили систему, яка допомагає гравцям взаємодіяти вз віртуальними об'єктами. Рукавиці для взаємодії з VR дають змогу відчути форму, температуру та інші характеристики VR-об'єктів.

Особливості ґаджета

Нова технологія виконана у вигляді рукавички, здатної передавати деякі відчуття, з якими людина зустрічається у звичайному житті, повідомляє Engadget.

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Усередині знаходяться датчики на основі діоксиду кремнію, які відстежують незначні зміни довжини хвилі. Перший прототип виглядав, як гнучкий світлодіод для кожного пальця, всередині якого знаходиться прозора поліуретанова серцевина, заповнена абсорбуючими барвниками. У момент деформації світлодіода через згинання або тиск барвники виступають у ролі "просторових кодувальників".

Дослідники повідомляють, що створили перший прототип з підтримкою Bluetooth і вбудованим акумулятором, надрукувавши його на 3D-принтері. За їхніми словами, нова технологія здатна дати користувачам зворотний зв'язок, що дозволить імітувати дотик і інші відчуття у віртуальному світі. Крім того, розробка може знайти застосування в робототехніці, дозволяючи машинам реагувати на контакт з іншими об'єктами.

Сенсорні рукавиці для VR, відео: