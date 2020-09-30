Незвичайний гнучкий телевізор компанія LG представила ще в минулому році на виставці CES 2019. З певних причин роздрібний дебют новинки кілька разів відкладався. Нарешті, інсайдери повідомили про старт продажів моделі, яка згортається в рулон – а заодно назвали її ціну, яка виявилася високою навіть за мірками техніки преміум-класу.

Як повідомляє Gizchina, у роздрібний продаж оригінальний телевізор надійде в середині жовтня 2020 року за ціною в 85 536 доларів в перерахунку з південнокорейської валюти.

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Особливості революційного телевізора LG

Виробник запевняє, що термін служби гнучкого OLED-дисплея пристрою, який повністю розгортається за 15 секунд, становить до 50 000 циклів розгортання. Іншими словами, при 10 ввімкненнях і вимкненнях в день матриця ТВ прослужить до 13 років.



LG вперше показала робочу версію рулонного телевізора на конференції CES 2019 / Фото LG

Крім рулонної конструкції, особливістю 65-дюймової моделі стала інтегрована акустична система потужністю 100 Вт з підтримкою Dolby Atmos. Новинка також сумісна з технологією потокової трансляції AirPlay 2 і може працювати в режимі line mode, при активації якого з боксу висувається лише частина дисплея для відображення погоди, поточного часу, новин та іншої корисної інформації.