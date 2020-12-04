Руйнування телескопа Аресібо: шокуюче відео обвалу споруди
Наукова спільнота все ще оговтується від обвалення одного з найбільших радіотелескопів на планеті світі в Аресібо (Пуерто-Ріко), яке сталося два дні тому. Національний науковий фонд (NSF) опублікував шокуючі кадри обвалення обсерваторії "Аресібо".
На відео, зафіксованому 1 грудня, чудово видно конкретний момент обриву опорних тросів, повідомляє 24 канал. Як наслідок – масивна підвісна конструкція вагою 900 тонн впала на сферичну антену обсерваторії шириною 305 м.
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На в ідео видно, що спершу обірвалося кілька тросів, внаслідок чого платформа похитнулася назовні і вдарилася об край сфери. Наслідком обвалу рефлектора стали руйнування вершин трьох опорних веж, що оточують "Аресібо", до яких були приєднані троси для утримання платформи у повітрі, а також головного дзеркала телескопа.
Руйнування телескопа "Аресібо", відео:
Відео обвалення було знято камерою, розташованою у Центрі управління операціями в "Аресібо", а також з дрона, який перебував над платформою під час обвалення.
Оператору вдалося налаштувати камеру дрона, як тільки платформа почала падати, і зафіксувати момент удару. NSF, який здійснює нагляд за "Аресібо", щогодини контролював обсерваторію за допомогою дронів відтоді, як від інженерної служби у листопаді надійшло попередження про те, що споруда перебуває на межі обвалення.
Я думаю, нам просто пощастило, і оператор безпілотника проявив кмітливість, помітивши, що відбувається, і зумівши повернути камеру,
– повідомила Ешлі Заудерер (Ashley Zauderer), менеджер програми NSF обсерваторії "Аресібо", в ході прес-конференції.
Перед журналістами також виступив Ральф Гом (Ralph Gaume), директор відділу астрономічних наук NSF, який повідомив, що "повну оцінку" збитків, нанесених обваленням, і його впливу на навколишнє середовище фонд зробить до кінця тижня.
Чи відновлять телескоп Аресібо?
NSF не виключає можливість відновлення або перебудови об'єкта, але на це буде потрібна значна сума.
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