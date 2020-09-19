Наприкінці вересня має відбутись презентація нових пристроїв Зокрема, корпорація має показати нові телеприставки під управлінням операційної системи Google TV (раніше відома як Android TV).

Нова телеприставка отримала кодову назву Sabrina. Дизайн пристрою розкрив німецький інсайдер Роланд Квандт, передає winfuture.de.

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Нова телеприставка прийде на зміну Chromecast Ultra. Вона отримає плоску форму. З телевізором пристрій буде приєднатись через короткий кабель з HDMI.

Разом з телеприставкою користувачі отримають компактний пульт з невеликою кількістю кнопок для навігації по інтерфейсу. Також передбачено окремі кнопки для Netflix і YouTube.

Пристрій має працювати на базі чотириядерного процесора AMLogic S905X2 у парі з 2 ГБ оперативної пам'яті.

Ціна

Точна вартість поки не оголошена. За чутками, ціна буде в межах 50 доларів (1400 гривень).