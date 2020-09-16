Корпорація Google працює над запуском нової функції для хмарного сервісу Google Drive. Користувачам запропонують можливість автоматичного видалення непотрібних файлів, щоб уникнути дефіциту вільного простору на диску.

Як передає slashgear.com, таку послугу в Google вирішили додати тому, що багато користувачів стикаються з дефіцитом вільного простору на диску. При цьому часто користувачі просто забувають очистити непотрібні файли.

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Як працюватиме послуга

Якщо протягом 30 днів файли, які були переміщені у кошику, не повертали, то вони самознищуються. Ця послуга буде працювати в усіх користувачів хмарного сервісу Google Drive, за винятком «Google Сейфа», де адміністратори можуть самостійно визначати політику зберігання документів.

Коли запрацює

Новий апдейт Google Drive запланований на 13 жовтня. Після цього видалення відбуватиметься автоматично без додаткового повідомлення про це користувачів.