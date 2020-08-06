Samsung анонсувала нову прошивку One UI 3.0 на базі Android 11
Слідом за презентацією флагманських смартфонів Galaxy Note20 і Galaxy Z Fold 2 Samsung анонсувала новий призначений для користувача інтерфейс One UI 3.0. Компанія також назвала моделі пристроїв, які першими в лінійці отримають апдейт до свіжої версії прошивки на базі Android 11.
Попередня бета-версія програмної оболонки One UI 3.0 буде поширюватися в закритому режимі для смартфонів Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra, що реалізуються на території США і Південної Кореї. Базовою операційною системою для нової оболонки Samsung стане Android 11, повідомляє TechRadar.
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Хто на черзі
У другу хвилю країн, які отримають тестову прошивку, увійдуть Китай, Німеччина, Індія, Польща і Великобританія. Користувачі з цих регіонів зможуть взяти участь у відкритому бета-тестуванні нового інтерфейсу. Втім, Samsung поки не оголосила перелік особливостей і нововведень оболонки, а також не називає термінів релізу перших стабільних версій One UI 3.0.
Samsung розширює підтримку для смартфонів
Раніше в ході презентації Galaxy Unpacked представники південнокорейського виробника електроніки заявили, що розширюють програму підтримки смартфонів до трьох років. Таким чином Samsung Galaxy S10, який вийшов у 2019 році зможе розраховувати на оновлення до Android 12 у 2021 році.
Нові пристрої Samsung
До речі, нещодавно Samsung провела презентацію нових ґаджетів, де крім оновлених флагманів показала:
- новий смарт годинник Galaxy Watch 3, детальніше про який ви можете прочитати у нашому матеріалі;
- нові безпровідні навушники Galaxy Buds Live, що володіють витонченим та цікавим дизайном. Дізнайтеся більше про них тицьнувши тут;
- та розповіла про гнучкий Galaxy Z Fold 2, який ззовні залишився схожим на попередника, але отримав кілька нових важливих функцій. Про нього читайте тут.