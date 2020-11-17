Samsung більше не дозволить зберігати фотографії в Samsung Cloud. Компанія оголосила, що сервіс зосередиться на наданні базових функцій резервного копіювання, синхронізації і відновлення даних мобільного телефону, таких як контакти і замітки.

З 31 Серпня 2021 року Samsung Cloud припинить підтримку функції "синхронізація альбомів", повідомляє mydrivers. Сервіс буде надавати послуги резервного копіювання для смартфонів.

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Що відомо

З 1 грудня 2020 року нові зареєстровані користувачі Samsung не матимуть змоги використовувати функцію синхронізації альбомів Samsung Cloud.

З 1 червня 2021 року функція синхронізації альбомів Samsung Cloud перестане працювати у існуючих користувачів, проте їх все ще можна буде завантажити.

З 31 Серпня 2021 року функція повністю припинить роботу, а всі фотографії будуть видалені з Samsung Cloud.

Компанія заявила, що буде активно впроваджувати місцеві онлайн-сховища в Китаї, щоб надати послуги зі зберігання альбомів великого обсягу. У майбутньому користувачі зможуть зберігати дані альбомів, використовуючи місцеве китайське онлайн-сховище. Про інші країни інформації поки немає.