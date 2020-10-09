Компанія Samsung нарешті розкрила характеристики майбутнього смартфона Galaxy A42 5G. Продажі новинки стартують наступного місяця.

Інформація про новий продукт Samsung опублікована на сайті Sammobile.

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Що відомо

Galaxy A42 5G оснастили 6.6-дюймовим Infinity-U HD+ Super AMOLED-дисплеєм. Корпус пластиковий, з трьома кольорами:

Prism Dot Black,

Prism Dot White,

Prism Dot Gray.

Смартфон працює на восьмиядерному процесорі з вбудованим 5G-модемом, а також отримав два ядра на 2.2 ГГц і чотири ядра на 1.8 ГГц. Модель чіпа компанія не розкриває, але швидше за все це новий Snapdragon 750g. Galaxy A42 5G отримає підекранний сканер і роз'єм для навушників. Про NFC згадок немає.

Камери

На задній стороні розмістили чотири камери:

головний ширококутний датчик на 48 Мп (f/1.8),

надширококутний об'єктив на 8 Мп (f/2.0),

сенсор глибини на 5 Мп (f/2.4),

макросенсор на 5 Мп (f/2.4).

Фронтальна камера на 20 Мп. Живиться смартфон від акумулятора на 5000 мАг. Доступна швидка зарядка на 15 Вт.

Пам'ять

Продаватися апарат буде в трьох модифікаціях:

4/128 ГБ,

6/128 ГБ,

8/128 ГБ.

Вбудований накопичувач можна розширити картою пам'яті.



Відомі характеристики нового смартфону від Samsung / фото sammobile.com

Ціна та коли чекати

Продажі Galaxy A42 5g почнуться в наступному місяці. Ціна в Європі буде від 369 євро (приблизно 12 300 гривень).