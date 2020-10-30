Минулого тижня в мережі з'явилися зображення імовірного зовнішнього вигляду майбутнього Samsung Galaxy S21 Ultra. Проте вже сьогодні інсайдер уточнив свої дані та опублікував нові рендери майбутньої новинки.

На оновлених рендерах інсайдер Стів Хеммерстрофер показав п'яту камеру у смартфоні Galaxy S20 Ultra. Відповідні дані він опублікував на Аpp.voice.

Цікаво Нова камера: Samsung Galaxy S21 показали на рендерах

Що цікавого

Інженери Samsung змінили фінальний вигляд пристрою, встановивши додатковий п'ятий датчик камери. Його розмістили над світлодіодним спалахом. На жаль, за що буде відповідати цей сенсор, поки не повідомляють.

За попередньою інформацією, Galaxy S20 Ultra отримає 6.8-динамічний AMOLED-дисплей. В ньому розміститься отвір для фронтальної камери на 40 Мп. Основний датчик, як припускається, буде на 108 Мп. Акумулятор новинки буде на 5000 мАг, а процесор – Snapdragon з частотою 875 або фірмовий Exynos з частотою 2100.

Дата релізу

Лінійку смартфонів Galaxy S21 повинні анонсувати раніше, ніж зазвичай. За чутками, презентація відбудеться на початку січня.