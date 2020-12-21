Нещодавно з'явилася інформація, що новий флагманський смартфон Galaxy S21 Ultra Samsung має презентувати 14 січня 2021 року. Однак вже зараз в мережу злили детальні характеристики цього флагмана.

Мережеві інформатори вже отримати доступ до детальних характеристик топової модифікації Galaxy S21 Ultra, повідомляє WinFuture. Цікаво Досі живий: на 9-річний Samsung Galaxy S 2 поставили Android 11 Що стало відомо Galaxy S21 Ultra отримає 6,8-дюймовий дисплей AMOLED 2X Infinity-O Edge з роздільною здатністю 3200х1400 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Новинка працюватиме на базі Snapdragon 888 або Exynos 2100 (залежно від регіону продажу) у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Концептуальні зображення Galaxy S21 Ultra / Фото winfuture.de Щодо камери, то основний блок складатиметься із таких датчиків: 108-мегапіксельний основний модуль (f / 1.8),

12-мегапіксельний ширококутний (f / 2.2),

10-мегапіксельний телеоб'єктив з апертурою f / 2.4,

10-мегапіксельний телеоб'єктив з апертурою f / 4.9. Роздільна здатність фронтальної камери складе 40 Мп (f / 2.2). Ємність вбудованого акумулятора складе 5000 мАг. Пристрій отримає захист від вологи за стандартом IP68, а також підтримку стилуса S-Pen.