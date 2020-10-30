Компанія Samsung вже давно анонсувала свій складний смартфон. Galaxy W21 5G і навіть розкривала деякі подробиці. Проте досі не була відома дата релізу.

Samsung опублікувала постер, на якому вказала дату випуску свого чергового смартфона. Це буде складний Galaxy W21 5G і вийде він вже зовсім скоро, пише Weibo.

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Що відомо

Пристрій буде трохи зміненою версією складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Він отримає ребристу задню панель, а також золотий корпус.



Samsung опублікувала постер з деталями новинки / фото Samsung

Апаратною основою новинки стане флагманський чіпсет Snapdragon 865+ від компанії Qualcomm. Об'єм оперативної пам'яті складе 12 ГБ. Ємність накопичувача досягне 512 ГБ. Samsung Galaxy W21 5G отримає батарею на 4500 мАг з підтримкою швидкісної зарядки потужністю 25 Вт.

Внутрішній гнучкий AMOLED-екран пристрою 7,6-дюймовий. Крім того, є зовнішній 6,23-дюймовий дисплей.

Основна камера потрійна, а всі датчики 12-мегапіксельні. Селфі-камера подвійна, з сенсорами по 10 Мп.

Працює девайс на операційній системі Android 10.

Точна дата

Вийде смартфон вже наступного місяця – 4 листопада. Ціна поки не розкривається.