Samsung готує фітнес-трекер з системою відстеження погляду
Компанія Samsung запатентувала цікаву розробку – це футуристичний натільний девайс, що нагадує мікс фітнес-трекера та смартфона.
Ідея вже зареєстрована в Управлінні США по патентах і торгових марках (USPTO).
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Що відомо
Як сказано у документі, цей девайс має вигляд широкого браслета, який потрібно носити на зап'ясті. Новинка матиме гнучкий дисплей, який теоретично зможе охоплювати всю зовнішню поверхню корпусу.
Головною особливістю розробки є система відстеження погляду користувача. Пристрій зможе визначати, на яку частину гнучкого екрану дивиться власник, і динамічно оптимізувати інтерфейс, виводити ті чи інші елементи управління.
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Також пристрій аналізує погляд користувача та може активувати тільки потрібну область дисплея. Це дасть змогу економити заряд акумулятора і продовжувати час автономної роботи.
Samsung готує цікавий фітнес-трекер / uspto.gov
Наразі незрозуміло, чи планує Samsung створювати комерційний гаджет, адже є велика ймовірність, що патент так і залишиться на папері.