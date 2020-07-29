Компанія Samsung запатентувала цікаву розробку – це футуристичний натільний девайс, що нагадує мікс фітнес-трекера та смартфона.

Ідея вже зареєстрована в Управлінні США по патентах і торгових марках (USPTO).

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Що відомо

Як сказано у документі, цей девайс має вигляд широкого браслета, який потрібно носити на зап'ясті. Новинка матиме гнучкий дисплей, який теоретично зможе охоплювати всю зовнішню поверхню корпусу.

Головною особливістю розробки є система відстеження погляду користувача. Пристрій зможе визначати, на яку частину гнучкого екрану дивиться власник, і динамічно оптимізувати інтерфейс, виводити ті чи інші елементи управління.

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Також пристрій аналізує погляд користувача та може активувати тільки потрібну область дисплея. Це дасть змогу економити заряд акумулятора і продовжувати час автономної роботи.

Samsung готує цікавий фітнес-трекер / uspto.gov

Наразі незрозуміло, чи планує Samsung створювати комерційний гаджет, адже є велика ймовірність, що патент так і залишиться на папері.