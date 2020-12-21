Нещодавно компанія Xiaomi випустила прозорий телевізор, що спричинило приємний шок на ринку. Ще один виробник – компанія Samsung, вирішила здивувати схожою розробкою ринок смартфонів.

За чутками Samsung вже готує до виходу власний прозорий смартфон повідомляє ferra.

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Що відомо

Всі електронні компоненти прозорого смартфона Samsung будуть розміщені в блоці під або над екраном. Прототипи відповідного девайса вже перебувають на стадії тестування.

Детальних характеристик поки немає. Джерела також не можуть назвати ймовірну дату презентації нового пристрою. Та 14 січня Samsung запланувала презентацію нової лінійки Galaxy S21. Тож можна припустити, що саме тоді нам покажуть і новий революційний смартфон.

До речі, в наступному році Samsung може здивувати ще однією оригінальною розробкою – це пристрій з трисекційним екраном, який можна буде складами у двох місцях (схожу концепцію нещодавно запатентувала Oppo).

Також джерела повідомляють і про випуск нового апарату, екран якого можна буде скручувати. Над такою концепцією також зараз працює виробник LG.