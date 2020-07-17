У базі даних Bluetooth SIG засвітився новий фітнес-трекер Samsung, який ще не був представлений виробником. За даними мережевих інформаторів, мовиться про нову модель в доступній лінійці розумних браслетів Galaxy Fit.

Особливостями ґаджета стануть акумулятор збільшеної місткості та модуль NFC, а його анонс відбудеться вже в наступному місяці, повідомляє androidheadlines.

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Ґаджет з кодовим номером SM-R220 ще не отримав комерційної назви і відображається на сайті регулятора як "Носимий пристрій". За даними відомства, новинка отримає вбудований модуль Bluetooth 5.1 і акумулятор місткістю 150 мАг. З попередніх витоків також відомо, що смарт-браслет буде сумісний зі смартфонами, що працюють під управлінням Android та iOS.



Інформація про пристрій на сайті регулятора

Раніше неанонсовані фітнес-трекер був помічений на сайтах регуляторів FCC і NRRA, який розкрив інші характеристики пристрою, такі як наявність чіпа NFC в одній з модифікацій аксесуара, і підтримку функції безперервного моніторингу серцевого ритму.



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Очікується, що нова модель браслета дебютує в лінійці Galaxy Fit вже 5 серпня під час презентації Unpacked 2020. Інші подробиці про майбутню новинку, включаючи її роздрібну ціну, не розкриваються.