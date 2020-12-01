Компанія Samsung може відмовитися від випуску своїх флагманських смартфонів лінійки Galaxy Note у 2021 році. Одназу 3 джерела повідомили, що виробник немає планів щодо розробки нової моделі.

Зокрема, одне із джерел повідомляє, що зусилля і кошти, які компанія направляла на розвиток Note, тепер підуть на розвиток смартфонів з гнучким дисплеєм, повідомляє business-standard.com.

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В чому причина

Як пояснюють аналітики, через кризу ринок смартфонів дуже постраждав. Найбільше просіли продажі флагманських смартфонів. Аналітик компанії Counterpoint Том Канг заявив, що продажі Samsung Note в цьому році впадуть на 20%, до 8 мільйонів.

Продажі іншої флагманської серії S, ймовірно, впадуть на 5 мільйонів, до 30 мільйонів.

Як відомо, дебют флагманської лінійки відбувся Galaxy Note в 2011 році. Лише за січень-серпень 2012 року компанія продала 10 мільйонів смартфонів нової лінійки.