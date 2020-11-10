Samsung швидко відновлюється на тлі пандемії коронавірусу. Стало відомо, що компанія випередила Apple і стала найбільшим виробником смартфонів в США. Причин тому декілька, але однією з найголовніших стала затримка випуску iPhone 12

Samsung нарешті перемогла Apple вперше за три роки, згідно зі звітом Strategy Analytics.

Цікаво Продажі iPhone різко впали, – звіт Apple

Що відомо

Причин кілька, але однією з найголовніших стала затримка випуску нових смартфонів iPhone 12. Вони надійшли в продаж пізніше, ніж очікувалось. iPhone 12 mini і iPhone 12 Pro Max вийдуть тільки цього тижня.

Samsung зайняла 33,7% американського ринку в минулому кварталі. Apple дісталося друге місце з результатом 30,2%. На третьому місці в США – ще одна південнокорейська компанія LG з часткою ринку 14,7%.

Результати Samsung показали зростання 6,7%. Успіх забезпечили різні моделі з доступними цінами і хорошими характеристиками. Також непогано продавалися Galaxy Note 20, Note 20+ та нучкий смартфон Galaxy Z Fold2.

Востаннє Samsung очолювала ринок смартфонів США у другому кварталі 2017 року. Нагадаємо, компанія може анонсувати серію Galaxy S21 вже в січні.