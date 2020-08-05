Компанія Samsung розробила нову технологію бездротової передачі даних, яку будуть використовувати в мобільних пристроях. Ця нова система має стати альтернативою модуля NFC.

Розробка Samsung отримала назву UWP, передає MyDrivers.

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Що відомо про технологію

Це технологія бездротової передачі даних малого радіусу дії. Вона дає змогу передавати інформацію на відстань близько 10 сантиметрів. Як відомо, NFC працює за схожим принципом, зокрема, для здійснення безконтактних платежів.

При цьому джерела повідомляють, що UWP має забезпечити вищу пропускну здатність, ніж NFC. Ймовірно, нова технологія матиме ширше використання, порівняно з NFC.

Коли побачимо

Технологія UWP може бути представлена вже у комплектації смартфонів Galaxy Note 20 і Galaxy Note 20 Ultra. Презентація цих пристроїв запланована на 5 серпня. Тож характеристики дізнаємось вже незабаром.