Вбудовані в дисплей сканери відбитків пальців забезпечують високий рівень захисту смартфонів, але навіть їх можна обдурити, використовуючи різні методи злому. Нова розробка Samsung, що засвітилася в патентному відомстві США, покликана посилити "лінію оборони" гаджетів, значно підвищивши надійність біометричного датчика.

Опублікована патентна заявка Samsung демонструє нову технологію розблокування мобільних пристроїв за допомогою біометрії.

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Як працює новий метод

Згідно з документом, зчитуватися будуть відразу три відбитки, а не один, як у більшості сучасних пристроїв. Очікується, що це значно підвищить стійкість гаджета до злому за допомогою згенерованих візерунків.



Для розблокування телефон скануватиме відразу 3 відбитки

Область розміщення датчиків на екрані буде підсвічуватися щоразу, коли користувач вирішить розблокувати смартфон. Крім того, в ролі альтернативи технологія дасть власникові пристрою можливість отримати доступ за допомогою відтворення попередньо зареєстрованого індивідуального розчерку або простого малюнка в області зчитування.

Дата появи перших комерційних пристроїв з підтримкою нової технології наразі невідома.