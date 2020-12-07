Компанія Samsung створює камеру на 600 мегапікселів для смартфонів. За даними інсайдерів, модуль займатиме до 12 відсотків площі задньої панелі пристрою.

Про розробку повідомив авторитетний інформатор, що публікує дані під ніком Ice Universe. За його словами, об'єктив на 600 мегапікселів буде перевершувати за можливостями людські очі. Інсайдер у своєму твіттері зазначає, що камера з такою роздільною здатністю буде використовуватися скоріше для отримання якісного вихідного матеріалу для подальшої обробки.

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Що відомо

Ice Universe показав скільки місця міг би займати 600-мегапіксельний фотомодуль на смартфоні. При товщині апарата у 8,8 міліметра блок камери виступав би над задньою панеллю смартфона на 22 міліметри. Тому, якщо це правда, скоріш за все інженери компанії знайшли спосіб зробити модуль тоншим.

Samsung розробляє камеру для смартфонів на 600 мегапікселів / Фото Ice Universe

Офіційно про таку технологію компанія ще не заявила. У відповідь інсайдеру користувачі Twitter звернули увагу на те, що не всі ідеї Samsung були запущені у виробництво.