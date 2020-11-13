Компанія Samsung показала прототип голографічного екрану, який може відтворювати об'ємні відео. Це компантний дисплей, який можна використовувати у смартфонах.

Це комплексне рішення Samsung, що включає процесор обробки зображення. Воно дало змогу у 10 разів перевершити інші подібні пристрої в питанні кута огляду.

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Дослідженням нового типу екранів підрозділ Samsung SAIT займається понад 8 років. Один з керівників відділу розробки Хон-Сока Лі розповів про нюанси, які інженерам довелося враховувати при створенні новинки.

"Якщо звичайний дисплей показує картинку на основі інтенсивності світла, то для демонстрації голограми нам потрібно враховувати і його фазу. Тільки так вони можуть виглядати тривимірними. Ми використовували особливості бінокулярного зору людини для розпізнавання глибини об'єкта", – пояснив інженер.

Він також додав, що були і труднощі – різке скорочення кута огляду при збільшенні діагоналі. Для вирішення цієї проблеми розробили спеціальну керовану підсвітку S-BLU. Вона дає змогу відтворювати картинку діагоналлю 10 дюймів з кутом огляду 30 градусів.

Щодо ціни чи старту виходу на ринок – поки такої інформації немає.